台南市北門區永隆橋底下的永隆溝，昔日是倒風內海的古航道，現為北門聚落漁民的停船處，夕陽西下時美不勝收。（何應傑提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區永隆橋底下的永隆溝，昔日是倒風內海的古航道，現為北門聚落漁民的停船處，夕陽西下時美不勝收，去年起因疫情影響，很多攝影者苦中作樂，意外發現永隆溝有「台版威尼斯」的感覺，照片上傳網路後，不少網友看了直呼「美到醉了」，還有人說「有偽出國的fu」。

鄰近台17線的永隆橋，位於市道南15線上，是通往北門街區的重要橋梁，也串連水晶教堂、北門嶼教堂、北門遊客中心、烏腳病醫療紀念館、永隆宮、北門區農會等地標。

攝影師何應傑表示，受到疫情影響，大家無法出國旅遊拍照，轉為在台灣尋覓新祕境景點，有人發現永隆溝有水鄉威尼斯的感覺，消息輾轉相傳，大約今年8、9月時，許多攝影界同好紛紛揪團到永隆橋，拍攝漁船、日落、雲彩。

何應傑說，最佳拍攝時段在每年7到9月的日落時分，日落位置在永隆溝出海口兩側，夕陽的光影可以投射在水面上，呈現出波光斂豔的感覺，11月拍攝時，日落位置已經偏南，日落餘暉無法投射在水面上，只剩現兩側路燈的燈光。

不過何應傑說，昨天帶著攝影同好到此處取景，當時日落於海平面下大約有20至30分鐘，尚有夕陽餘光從海平面下射出，照亮天空中的雲朵，搭配兩旁的路燈光線，投影在永隆溝水面上，構成一幅美妙的魚鄉向晚風情畫。