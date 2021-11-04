知名家居品牌IKEA母公司Inter IKEA Group近期透露，由於全球供應鏈壅塞問題嚴重，今年以來的獲利已大減16%，且明年狀況並未好轉，這使他們不得不考慮調漲價格，以維持公司獲利與運作，未來IKEA可能會先將成本反映給加盟主，加盟主可再決定要調漲多少幅度給消費者。

綜合外媒報導，新冠肺炎疫情期間，許多民眾有更多時間待在家裡，推升家具需求上揚，促使集團的實體與線上商店銷售額成長6%，達到創紀錄的419億歐元（約新台幣1.3兆），但供給鏈的壓力與運輸成本暴增，嚴重侵蝕企業獲利，今年稅前淨利大減16%至17億歐元（約新台幣544億），遠比2019年疫情爆發前下降4%左右。

因此在原物料與運輸成本升高的狀況下，Inter IKEA集團首度鬆口可能調漲價格，財務長Martin van Dam表示，「漲價無可避免，可能會將部分成本轉嫁給加盟店，加盟店可以再自行決定要轉嫁多少給消費者。」

Martin van Dam補充說道，「供應鏈中斷所帶來的成本壓力將會越來越明顯，明年不會比今年輕鬆，不斷上漲的成本壓力將嚴重侵蝕我們的獲利。」

此外，他認為，全球供應鏈中斷的狀況至少會延續至明年，「保持商店與倉庫的庫存一直是一項挑戰，供應鏈中斷導致尚未恢復的庫存量又大幅下降，這種狀況可能延續至明年。」

即使集團已經花費2.5億歐元（約新台幣80億）舒緩供應鏈壓力，但前景仍相當黯淡，執行長Jon Abrahamsson Ring說：「這場危機持續的時間，將比我們原先預期的還要長。」

為了避免讓消費者失望，目前IKEA已將部分缺貨的商品從網站或商店下架，並建議他們能選擇其他商品，此前，IKEA曾透露，北美受到影響的程度最大，其次是歐洲地區。