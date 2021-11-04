嘉義之美是嘉義許多攝影玩家齊聚的社群，社員也是台鐵司機員馬展日前跟業餘攝影師黃威雄提到，嘉義縣大林鎮三疊溪河床有個酷似台灣島的沙洲，黃威雄以空拍機拍攝，恰好又有普悠瑪列車經過，紅白車身與「台灣島」相映成趣，一放上網就得到很大迴響。

黃威雄從大學時就是攝影社成員，非常愛好攝影，黃威雄表示，因為疫情無法出國賞美景，就根據各地的「攝友」分享的資訊，再視自己時間狀況前往拍攝取景，這次攝影好友馬展提供的「台灣島」訊息，距工作地車程不用10分鐘，因此2日帶著空拍機前往取景，恰好有一列普悠瑪列車經過，紅白車身與台灣島構成美麗畫面。

嘉義之美成員也是台鐵司機員的馬展表示，自己玩攝影約有5年左右，由於時常經過大林南邊的三疊溪橋，在新的堤防建置完後，發現那裡有一個沙洲，經過8月的大雨沖刷後越來越像台灣的形狀，因本身沒有空拍機，便告知友人黃威雄可抽空去拍。

黃威雄說，該沙洲在三疊溪河床上，使用一般相機平面拍攝無法拍出，因而動用空拍機，沙洲是自然景觀，溪水沖刷加上三疊溪水位也會影響沙洲形狀，若想拍的攝友別錯過這期間限定的美景，另，空拍需注意鐵軌上方為禁航區，拍攝時要遠離鐵道以免觸法。