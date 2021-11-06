一位67歲的男性患者，因胸悶來醫院門診求治，心電圖及胸部X光片皆顯示正常，病人過去有高血壓及高血脂病史，在診所規則服用藥物治療，幾個月前在某健檢中心接受跑步運動心電圖檢查，結果亦呈現正常。

與病人充分溝通後，安排負荷式心臟超音波做進一步檢查，結果顯示有心肌缺氧，經心導管檢查確認有心血管阻塞，放置支架後，病人症狀改善。

●什麼是負荷式心臟超音波檢查？

國泰綜合醫院心血管中心部副主任秦志輝表示，負荷式心臟超音波檢查顧名思義就是給予心臟一定的負荷，藉由心臟超音波檢查來觀察心臟有無心肌缺氧變化。

負荷式心臟超音波檢查有兩種，一種是利用跑步機或腳踏式來增加心臟負荷，使其達到目標心跳數；另一種為使用強心藥物來增加心臟負荷，使其達到目標心跳數。上述兩種方式皆可以來觀察心臟有無心肌缺氧變化。

(示意圖/Shutterstock)

●風險低，沒有放射線曝露

秦志輝說明，最常使用負荷式心臟超音波檢查為診斷心血管疾病，其他適應症包括心肌梗塞後危險及心肌缺氧評估、開刀前心血管風險評估、因心臟原因導致喘氣評估、介入性治療後心肌缺氧評估和心臟瓣膜狹窄程度評估等。

負荷式心臟超音波檢查為一項可以輔助心血管疾病診斷的工具，優點為風險低，沒有放射線曝露，健保有給付，即使在加護病房亦可以執行此項檢查。

●診斷正確性有8成左右

秦志輝進一步說明，根據歐洲心臟超音波學會雜誌統計其敏感性約8成，其特異性可達9成，診斷正確性也有8成左右。

當你有胸悶時，運動心電圖偵測不出心臟的問題，對於心臟核子醫學檢查或電腦斷層檢查又擔心有放射線曝露，可以優先考慮負荷式心臟超音波檢查，來評估心臟有無心肌缺氧變化。若是有不明原因在運動過後就喘，也要考慮負荷式心臟超音波檢查來排除心因性喘氣的可能。