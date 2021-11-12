曾沛慈坦言熱戀中。(粘耿豪攝)

曾沛慈被問到新戀情，表情逗趣。(粘耿豪攝)

曾沛慈謝謝胡宇威的金口，讓她展開新戀情。(粘耿豪攝)

胡宇威(左起)、曾沛慈、吳岳擎為戲造勢。(粘耿豪攝)

胡宇威(左起)、導演廖士涵、曾沛慈及吳岳擎為戲造勢。(粘耿豪攝)

曾沛慈12日和胡宇威、吳岳擎為八大新戲《親愛的亞當》出席「TCCF創意內容大會」，上個月她被拍到跟背心男騎車約會，今受訪時直接認愛，被問對方有無暱稱，她爽快說：「就寫我男朋友啊，沛慈的男朋友。」她的前緋聞對象王家梁日前跟許維恩登記結婚，她也大方回應：「祝福，大家都要幸福。」

曾沛慈與男友在教會認識10多年，疫情期間因一起爬山拉近距離，2人年齡相仿，已交往1年多，對方做音樂相關，「我們對彼此有信任度，他了解我，不是只認識螢幕前的我，他也尊重我的工作，有很健康的心態。」拍吻戲需要報備？她回：「我連剪頭髮都不會跟他報備。」被問到是否有結婚計畫，她笑答：「繼續加油！」

胡宇威曾對曾沛慈說「妳值得被愛」，「沛慈每一句話都來自真心，她不講假話、很貼心，我見過她低潮，我覺得這個妹妹應該要找到一個好對象，果然幸福來得很快。」胡宇威跟吳岳擎在拍攝期都沒察覺曾沛慈正在談戀愛，曾沛慈笑說：「在拍戲的那段時間，我男友再怎麼好，我都覺得宇威飾演的『任少凡』在我眼中更閃閃發亮」

胡宇威在劇中飾演經過基因編輯，各方面皆優於常人的男主角「任少凡」，曾沛慈說，因為拍攝《親愛的亞當》和胡宇威變得更熟，是件很大的收穫。胡宇威透露，因為這部戲有很多珍貴經驗，包含第一次拍攝VR、克服以往對潛水的恐懼，甚至愛上潛水，力讚：「拍出來的畫面讓我很期待！」

曾沛慈在《親愛的亞當》裡是位痛恨權貴掌控基因編輯技術，正義感十足的醫生，她自爆和胡宇威在劇中經常吵架，常常都是越吵距離越近，曾沛慈語帶玄機：「大家想看得一定都少不了！」為兩人的感情線留下浪漫伏筆。劇中無條件支持曾沛慈，默默守在她身邊、陪她一起幫助弱勢病患的吳岳擎，看完片花後，表示非常震撼，「導演對於每一個鏡頭都很要求，劇中很多細節都值得期待！」