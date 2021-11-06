一名2歲男童疑似受到父母不當管教致死，被埋在苗栗竹南科學園區的偏僻山林。（讀者提供／羅浚濱苗栗傳真）

設籍桃園的陳女與同居人林男去年6月涉嫌殺害2歲兒子，持續詐領育兒津貼至今，全案之所以曝光，為桃園市社會局查出其6歲女童未註冊入學，查訪後才發現2歲男童下落不明。此外，資深員警透露，該對父母疑似貪圖桃園市高額的育兒補助才設籍該處。

據《ETtoday新聞雲》報導，一名警界資深人士透露，該涉案男女疑似是看上桃園市高額的生育補助金，才會設籍桃園卻居住在苗栗，甚至在2歲兒子死亡後遲遲不上報，持續詐領補助金。

根據公開資料顯示，全台各縣市所規劃的生育補助金額不同，以2021年為例，單胎補助金額最高的縣市為桃園市、彰化縣、澎湖縣，每胎可領3萬元，補助金額最低的為台南市，每胎僅可領6000元，數字懸殊。

印尼籍陳姓女子與同居人林姓男子涉嫌殺害2歲兒子，而陳女一家蝸居在竹南一處小套房，居住環境相當惡劣。（桃園市警察局婦幼隊提供／賴佑維桃園傳真）

回顧此案，桃園市警察局婦幼隊今年5月接獲社會局通報，表示印尼籍陳姓女子與4名子女居住地不明，且其所育有的6歲女童屆齡就學年紀，卻遲未註冊，經調查掌握陳女與同居人林男遷移至竹南居住，最後在一處民宅找到一家人，但警方只在家中看見3名孩童，唯獨不見2歲男童，報請檢方偵辦全案才曝光。

檢警偵訊時，陳女與林男坦承，去年6月左右，怕男童吵鬧會吵到鄰居，才以巧拼地墊組合後套在男童頭上讓其午睡，豈料傍晚察看時兒子已成冰冷屍體，才會帶到竹南科學園區附近樹林埋屍。

檢警專案小組11月4日晚間押解林男到偏僻樹林，挖掘出被害男童的屍骨，5日下午初步相驗後，10日將會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖，進一步釐清被害男童死因。

檢方訊後認為林男涉犯殺人、詐欺、遺棄屍體等罪等犯罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。陳女則因懷孕35週即將臨盆，檢方諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。