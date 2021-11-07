台東縣政府文化處昨晚在台東市日式建築文化園區舉辦「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會，邀請6位美聲唱將輪番演唱老歌，曾淑勤的「魯冰花」很噴淚，鄭怡引吭高歌「月琴」盪氣迴腸，趙詠華甜唱「最浪漫的事」勾起青春回憶，讓許多5、6年級生聽得如癡如醉。

台下的觀眾打開手機閃燈，點點星海伴隨著經典老歌，讓人如癡如醉。（莊哲權攝）

徐徐晚風中，以「美好新時代」為主題的老歌演唱會，在台東市日式建築群文化園登場，「音樂磁場」的凃佩岑、胡藝芬、藍麗婷以美聲組合率先開唱，清新的歌聲，帶領大家回到青春歲月，曾淑勤唱起大家耳熟能詳，可以讓人噴淚的「魯冰花」，台下觀眾也跟著哼唱。

鄭怡飆高音唱「月琴」，引起許多銀髮族共鳴。（莊哲權攝）

曾淑勤獻唱成名曲「魯冰花」，讓人噴淚。（莊哲權攝）

緊接著，鄭怡以高亢的嗓音飆唱「月琴」，引起台下不少同溫層銀髮族的共鳴，最後的壓軸，觀眾眾舉起手機閃光燈，點點星海搭配趙詠華經典名曲「最浪漫的事」，勾起大家心中最甜蜜的回憶。

趙詠華甜唱「最浪漫的事」，勾起大家的青春回憶。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴也是台下的小粉絲。（莊哲權攝）

鄭怡說，台東是個可以呼吸新鮮空氣的地方，下了飛機開車過來，前面沒都沒東西擋著，好開心，在台北市走路都怕撞到人，來台東唱歌是最大的休閒娛樂，還跟台下當粉絲的縣長饒慶鈴預約「下次還要再來」。

趙詠華說二姐在台東已住了20幾年，她說，自己也是台東的家人，對於台東並不陌生，疫情讓大家都悶壞了，來台東唱歌，簡直是開心郊遊的日子，她也請縣長一年四季都要辦演唱會。

連續舉辦3年，深受大家喜愛的「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會，昨晚吸引約1800位鄉親入場，5點開放進場，有人3點多就來卡位，還有觀眾自備椅子追星。

11月20日即將舉辦今年度最後1場老歌演唱會，有黃大煒、傅薇、林曉培以及杜力等實力派唱將，許多鄉親都期盼在日式建築場域中，繼續重溫舊夢。