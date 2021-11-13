歌手ØZI不僅唱紅多首膾炙人口的歌曲，創作功力了得的他，才華備受肯定，在第30屆金曲獎奪下最佳新人獎，常在社群平台粉絲分享生活點滴的他，日前在Instagram分享來自某臉書粉絲團的截圖，有網友表示暈船對象有個癖好，就是「要邊聽ØZI的歌邊做才能舒服」，讓他立刻附上9個字道歉。

ØZI在Instagram曬出某臉書粉絲團的截圖，該網友分享某次詭異暈船經驗，有次約女方來家裡看貓，由於當下氣氛曖昧，兩人對看幾秒便開始舌吻，原本想說可以因此衝刺到本壘，沒想到女方卻突然喊暫停，當下以為自己進度太快，正想跟對方道歉時，女方居然戴上藍芽耳機，接著表示「要邊聽ØZI的歌邊做才能舒服」。

ØZI分享網友暈船經驗後，親回9字道歉。（圖／ozifp IG）

女方接著透露原因，主要是覺得男方本身沒啥經驗，不想在那邊尬聊Dirty Talk，因此才決定如此做，原PO表示就在對方耳機傾瀉而出的《0.03》和《B.O.》歌曲旋律中，詭異但又順利辦完那檔事，接著坦言「後來我直接下船，至今無法好好聽ØZI唱歌」，ØZI得知後也親回「我誠摯的道歉…對不起」9字道歉，笑翻一票網友。

人紅是非多的ØZI，近日遭鄰居指控常整夜喧嘩、放音樂，就算管委會介入協調也沒用，根據《三立新聞網》報導，經紀人表示ØZI去年9月入住新家，怕吵到別人，還斥資百萬做隔音，更強調ØZI很少在家做音樂，認為是每個人對噪音定義不同，目前已委託律師處理，希望能讓事件和平落幕。