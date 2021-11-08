每個城市都有獨有的特點。一名女網友透露，她目前20幾歲，曾經久居的城市多達5個，包括台北、台中、高雄、紐約及芝加哥，其中最喜歡的是高雄，並好奇問廣大的鄉民，「心中最喜歡的城市是哪個？」沒想到多數人也都點名高雄，其次則是台北。

原PO昨（7）日於PTT女孩板指出，她20幾歲，但已經住過5個不同的城市，包括台北、台中、高雄、美國紐約及芝加哥，其中芝加哥住了6年，建築美得令她讚嘆，「是美國最美的大城市」。

即便如此，原PO說自己還是最喜歡高雄，因為高雄靠海，可以隨時出海，甚至到海邊游泳，跟海龜一起徜徉在海水裡，若以居住3個月以上算久居，「根據大家經驗，最喜歡的城市是哪一個呢？」

PO文一出引發鄉民熱烈討論，多數人點名高雄，「高雄啊！天氣好、生活方便、路又大又直，住了就不想搬走了」、「高雄+1，住了一年半感覺很好」、「撇除高雄空汙問題，高雄真的很棒」、「絕對是高雄！路大條風景好、交通好」、「最愛還是高雄，尤其是高雄港真的太美了」。

除此之外，也有不少網友發表其他看法，「台北阿！自己長大的地方」、「一定是台北，超方便」、「住過台北、日本東京及美國加洲，還是最喜歡台北」、「台北雖然很壅擠，但台北還是最好」、「當然是台北，如果生活上沒問題的話，過得很快樂」。