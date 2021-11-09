社群軟體龍頭臉書（Facebook）過去就常因收集用戶隱私與個人資料遭外界詬病，沒想到近日再有研究人員指出，臉書（現改名為Meta）旗下社群軟體Facebook、Instagram與WhatsApp在iPhone用戶關閉隱私設定時仍可以透過手機加速度計（accelerometer）持續追蹤用戶數據，並推斷出使用者當下的狀態。

綜合外媒報導，國外兩名安全研究員Talal Haj Bakry與Tommy Mysk警告，臉書透過加速度計追蹤用戶的活動，可以推斷出令人驚訝的結果，包括了解用戶的心律、動作，進而推斷出使用者是站著、躺著還是坐著。

此外，若用戶不允許讀取相關資料，臉書也可以使用從其他用戶蒐集來的資料進行比對，推斷出用戶的行為與使用模式，研究員警告，唯一能解決此問題的方式，只有刪除該軟體。

值得一提的是，研究員Tommy Mysk也調查其他社群軟體，但包括iMessage、Telegram、Signal、TikTok或微信等應用程式，都不會收集用戶的加速度計數據，只有臉書蒐集數據的能力相當出色。