真的辛苦了！台大醫院婦產科名醫施景中在臉書貼出一張凌晨台大醫院停車場照片，其中一台車緊貼牆壁，讓隔壁更方便停車，施景中表示，這麼客氣的車主其實就是人稱「X叔叔」的血液科醫師，並分享他會在台大加班到凌晨這麼晚，是不忍心因為診斷晚出拖延到血液病小孩的後續治療，神佛級人物讓大批網友聽了感動落淚。

施景中今天凌晨在臉書上PO文，指他剛剛來醫院接生寶寶，而寶寶因為心臟病的問題，直接送加護病房照顧，生完準備回家已經快凌晨1點了，但這位血液科醫師X叔叔還在醫院上班，「我也不曉得他什麼時候才會回去。」

施景中表示，曾經問過X叔叔，為什麼經常加班到這麼晚？他表示是因為不忍心那些血液病的小孩，因為診斷結果晚出爐，延後到後面的處置，所以他總是盡其所能，假日加班也在所不惜，就連施景中假日來醫院接生，也都看到他的車在停車場。

施景中表示，除了血液檢驗，X叔叔還會到病房鼓勵、逗小病患開心，看到這些「還有人認為，我們當醫生都是為了賺錢的嗎？」

對此，網友們看到「X叔叔」的仁心仁術，紛紛留言感謝：「非常尊敬叔叔，有時候晚上11、12點還來看病人」、「醫者仁心，謝謝您們辛苦的付出」、「謝謝，真的很溫暖」、「好醫生」。

還有網友好奇，「X叔叔」車停那麼貼牆壁，這麼禮讓是要如何上下車？施景中也解答，「他就是這樣客氣的人，總是把車停到牆角邊，然後自己從副駕的位子走出來」，讓網友驚呼「這種上下車法是神佛級之人物吧」。