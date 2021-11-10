衛福部醫福會執行長王必勝終於坦承婚外情，並表示和林姓護理師的關係已經結束，接受媒體專訪時也不再咬定護理師的孩子是與前男友所生，對此，律師林智群說，王必勝與林小姐的關係結束，但與孩子的關係不能也不該結束，並勸他應該要負責到底。

律師林智群今在臉書發文表示，王必勝表示與林姓護理師的關係結束了，但他認為與林姓護理師小孩的關係不能結束，也不該結束，大人之間的事情可以好好處理，但孩子不是客體，可以說丟就丟，該給的扶養費、該探視的，都還是要做。

林智群指出，不應讓孩子一覺醒來發現爸爸消失了，從此不再出現，如果真的是那樣，孩子會怎麼想？孩子該怎麼辦？「不管是正宮的小孩，還是小三的小孩，都是你的小孩，你都要負責到底，如果因為社會觀感問題，一走了之，那才是不負責任。」

不少網友則認為，如果林姓護理師的小孩確實是王必勝的，那的確不該說斷就斷，應該要擔負起養育的責任，畢竟犯錯的是大人，不是小孩子。不過，也有人認為後續處理是王必勝的家務事，大家不需要多嘴討論什麼，相信他與太太會好好討論。