明年農曆春節假期前的防疫旅館量能不足，僑委會委員長童振源10日在立法院答詢時表示，僑胞希望縮短隔離期限的心聲以及訂不到防疫旅館的問題，都有向中央流行疫情指揮中心明確表達，後續會與指揮中心積極溝通，期盼能獲得更周全的處理方式。

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