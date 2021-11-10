僑胞訂不到防疫旅館 僑委會盼獲更周全處理辦法 19:162021/11/10 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 僑委會委員長童振源。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明年農曆春節假期前的防疫旅館量能不足，僑委會委員長童振源10日在立法院答詢時表示，僑胞希望縮短隔離期限的心聲以及訂不到防疫旅館的問題，都有向中央流行疫情指揮中心明確表達，後續會與指揮中心積極溝通，期盼能獲得更周全的處理方式。 台灣民眾入境大陸隔離政策不變 國台辦：繼續堅持嚴格防控措施 疫情趨緩 移民署攜手新住民戶外運動樂活防疫 #防疫旅館 #僑胞 #童振源 #僑委會 #處理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 多重過濾 歐亞空清機有效殺菌 04:102021/11/10 產業特刊 花蓮8家防疫旅館仍有空房 春節返國可即早預定 15:342021/11/10 生活 迎春節返鄉潮 嘉市防疫旅館供不應求 17:342021/11/10 生活 入秋首波冷氣團來襲 新北夜訪街友發送禦寒和防疫包 12:512021/11/10 生活 泡麵、便當齊漲價立委憂通膨 行政院：國內物價控制仍屬溫和 14:342021/11/10 政治 邁：多數返鄉民眾希望住滿14天 04:102021/11/10 焦點要聞 盧星華率桃榮 超前防疫守護國門 04:102021/11/10 產業特刊 王必勝陷外遇風暴 陳時中第一句話就問出關鍵 09:042021/11/10 生活 民宅變犬隻屠宰場 10條狗困籠裡等死 現場慘叫不斷 11:192021/11/10 搜奇 春節需求暴增 防疫旅館查詢平台明上線 「紅黃綠燈」秒懂空房數 09:562021/11/10 生活 完整接種才能7＋7 莊人祥：大陸疫苗考慮入列 14:302021/11/10 生活 生活熱門新聞 網爆疫情期間陳時中喝酒唱歌沒戴口罩「影片瘋傳」 真相曝光 - 生活 外遇生子？護理師小孩是誰的 王必勝改口了 - 生活 王必勝出面承認婚外情 林姓護理師回應了 - 生活 BNT不急著打第二劑 前台大醫曝2劑最佳間隔時間 保護力更好 - 生活 「我還沒原諒他」外遇後首出面 王必勝正宮：傷害很深 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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