兩岸太極線上交流吸20萬人觀看。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情衝擊下，兩岸交流不間斷。2021年河北文化寶島行暨第3屆冀台太極文化交流系列活動今（10）日展開，冀台兩地30多家武術社團，超過300名太極名家、太極拳愛好者齊聚在河北邯鄲市和高雄市兩個網路直播會場，現場同時觀看人數飆破20萬。

本屆活動，由河北省人民政府台灣事務辦公室和台灣中華全球洪門聯盟主辦。今天在交流會上，冀台兩地太極拳名家、愛好者，在雲端共演太極、共話太極，展現太極文化博大精深、淵源流傳的深刻內涵，展示中華武術在台枝繁葉茂、傳承深遠的蓬勃活力。

邯鄲市永年區青少年太極拳文化協會與台灣中華洪門武術聯盟簽訂合作意向書，擬在高雄設立楊氏太極文化推廣交流總會，並在台灣各縣市、鄉鎮設立推廣交流中心和推廣交流站。

河北省人民政府台灣事務辦公室主任魏四海透過視頻致詞表示，去年以來，洶湧疫情給兩岸正常交流造成了巨大影響，但大家心有所念，渴望互動，並通過不同方式相互問候，相互鼓勵，相互幫助，共抗疫情，「任何困難都阻擋和壓制不了兩岸交流的腳步」。

台灣中華洪門聯盟總會長劉會進表示，台灣廣大太極同仁熱切期盼兩岸能夠儘快恢復正常交流。為了台灣民眾福祗幸福、身心健康，將逐年加大推廣力度，力爭在有條件的縣、市、區、鄉、鎮盡快設立推廣交流中心、推廣交流站。