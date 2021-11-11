基隆市議員林旻勳今天下午市政總時詢時指出，日前接擭陳情，暖暖國高中生於9月24日接種第一劑BNT疫苗，其中更有數名國中女學生於2周後施打子宮頸疫苗，再2周接續打BNT第2劑，原訂11月10日還要打流感疫苗，等於48天內連挨4針，有家屬擔心前後時間太靠近，會有不良反應。

林旻勳說，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，青少年第二劑BNT疫苗暫緩施打，但近期不斷有家屬到服務處哭著陳情，小孩就讀暖暖高中已接種第二劑，擔心會出狀況。其中一名洪姓家屬更指出，有多數國一女學生在打BNT第一劑2周後，打子宮頸疫苗，10月29日又打BNT第2劑，等於40多天連打4支疫苗，不免讓人質疑時間安排不當。

林旻勳說，8日接到民眾表示，學生原本被安排昨天要打流感疫苗，趕緊致電教育處，要求處長一定要把期程往後延，他質疑，讓一個只有12、13歲的小女生在40多天裡挨那麼多針，真的沒問題嗎？

對此，衛生局長吳澤誠回應，學生施打這三種疫苗完全符合規範，也是合理的，如果是自己的小孩也會依照這樣的期程，他提及，如果是流感疫苗，只要相隔7天到10天就可以，未來會持續關注已接種第二劑BNT疫苗的學生身體狀況。

基隆市長林右昌進一步指出，有關女學生40多天連續施打3支疫苗的情況，未來會請衛生局在安排疫苗施打時，特別注意期程的問題。