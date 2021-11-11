李應元8月初以「個人健康因素」為由請辭駐泰代表獲准，返國時就被發現身體消瘦。李應元罹患「壺腹癌」，今晚在台大醫院去世，享年68歲。民進黨高雄市議員陳致中表示，「不捨李應元前輩，修行路上好走，在天上護佑台灣」。

陳致中11日在臉書貼文表示，不捨李應元前輩，修行路上好走，在天上護佑台灣。「不會吧？」、「李大使一路好走。」、「真令人難過。」、「一生為台灣賣命。」

李應元從台中一中到台灣大學公衛所，而後赴美深造，擁有美國哈佛大學醫療管理碩士、北卡羅萊納大學醫療經濟學博士學位，在研究所期間曾在媒體負責跑醫藥新聞。在戒嚴時期，當上全美台灣同鄉會總幹事，卻被列為台獨黑名單。政黨輪替後，受到前總統陳水扁重用，擔任駐美副代表，陸續出任行政院秘書長、勞委會主委、環保署長、立委與駐泰代表。但是在2002年曾參選台北市長，最後不敵聲勢如日中天的國民黨馬英九；2014年在民進黨雲林縣長黨內初選，敗給李進勇。另外，在2004年「二二八牽手護台灣」200萬人曾基隆以手牽手排列至屏東500公里人龍，就是出自李應元的策畫。