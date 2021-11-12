行政院長蘇貞昌（中）。（張鎧乙攝）

護陳時中！昨批「脫罩飲酒片」造假時間非常惡劣 蘇貞昌今再回應

衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，因未戴口罩唱歌、飲酒，引發各界關注，陳昨(11日)在指揮中心記者會再次澄清該場活動並非三級警戒期間，且日期錯置，若再轉傳或有各種錯置是假新聞，會讓法制組處理。而行政院長蘇貞昌今(12日)表示，「這一個假訊息傳出來是從中國方面，這樣有計畫一波一波的在打擊這麼辛苦、防疫做到世界最好的防疫團隊，實在很不應該」。

陳時中昨表示，那個場合事實上去的時候除了邀約他的朋友，其他人都是第一次見面，也是禮貌上和大家講話，當時是防疫滿56天零確診，大家想要和我加油、打氣，氣氛比較高，至於其他人不認識，也不方便干涉客人是誰？至於地點不是在萬華。至於安全距離，「我認為是有，當然有人會經過或從後面經過，但基本上周遭的人都有保持安全距離」。

但對於該影片為何外流，政壇也傳出有可能是綠營內鬥，想阻擋陳時中參選台北市長。而蘇貞昌今被問及關於陳時中影片釋出，引發黨內外傳出鬥爭說等各種傳言時表示，「這一個假訊息傳出來是從中國方面，這樣有計畫一波一波的在打擊這麼辛苦、防疫做到世界最好的防疫團隊，實在很不應該」；他也批，若稱頭髮長是飯局妹則對女性不公平。

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