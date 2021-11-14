眼見湖人13日以83比107慘敗，「一眉哥」安東尼戴維斯賽後怒批全隊打太爛，沒想到歡慶33歲生日的韋斯布魯克，似乎完全沒把這場慘敗放在心上，遭到湖人隨隊記者萊恩沃德爆料，韋斯布魯克賽後記者會全程都在玩手機，而他並非首次這樣了。

「你們可以說我瘋了，但是整個賽後記者會，韋斯布魯克全程都緊盯自己手機，這有點不尊重人，特別是在一場慘敗之後，這就是禮貌問題，」萊恩沃德表示，「其實他並非第一次這麼做了，而是幾乎每次採訪都這樣做，只是這次太超過了。」

只能說韋斯布魯克是很有個性的球員，尤其對於媒體始終直來直往，對於看不順眼的媒體，不是選擇回嗆就是躲避回答，他曾在受訪時，每次回答都只有一個英文單字回應，不過碰上他熟悉或比較要好的媒體，韋斯布魯克又會態度有所轉變。

尤其是昨天剛好碰上韋斯布魯克33歲生日，他忙著觀看自己手機上面的祝賀訊息，或許也無可厚非，可是他這種不在乎慘敗的態度，或許也是湖人本季戰績低迷主因之一，反正詹姆斯還在養傷階段，湖人怎麼慘敗或許外界也不會怪罪韋斯布魯克。