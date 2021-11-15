教育部今天表示，111學年身心障礙學生升學大專校院甄試，11月30日至12月13日報名，大學組、四技二專組及二技組的考試科目及測驗範圍調整，請考生注意。

教育部說，111學年身心障礙學生升學大專校院甄試，採網路報名，相關報名程序及繳費方式可參閱身障甄試簡章或至甄試委員會網站查詢(網路報名系統操作手冊將於11月25日公告於網站，網址：https：／／cis.ncu.edu.tw／EnableSys／home)。

教育部表示，這項甄試比照111學年度技專校院四技二專統一入學測驗專業科目異動如下：一、工程與管理類及家政群生活應用類刪減1科目；二、電機與電子群電機類、電機與電子群資電類及藝術群影視類新增1科目；三、動力機械群新增2科目；四、藝術群影視類數學修訂為數學(A)。

二技組考試科目及測驗範圍調整，教育部說，111學年身心障礙學生升學大專校院甄試二技組，比照科技校院二年制統一入學測驗考試類組調整為「護理類」及「共同類」2類，考試科目及測驗範圍則一併配合調整。

111學年身心障礙學生升學大專校院甄試重要試務日程、各考區學校及應試考生障礙類別等，詳細資訊請參閱身障甄試簡章或至甄試委員會網站查詢。甄試相關問題請洽(03)4227151轉分機57148~57150，電子信箱：[email protected]。