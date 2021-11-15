包括重啟核四的四大公投案將於12月18日舉行投票。立法院教育及文化委員會召委李德維、林奕華及民進黨立委蔡適應等人15日下午在經濟部及台電公司的安排下，前往位於新北貢寮已封存多年的龍門核能發電廠考察。
國民黨立委李德維表示，考察龍門電廠的行程是為了讓資訊更公開，在1218公投前能讓2300萬人了解核四的現況，民進黨立法院黨團書記長蔡適應則不以為然地表示，考察看來別有居心，國民黨要藉機炒作公投議題，但尊重召委職權，自己做為黨團幹部，也參加這次的考察行程。
在經濟部次長曾文生及台電核能技術處的說明下，朝野立委聽取「核四廠區S斷層」簡報，並實地到斷層經過的範圍考察。
報告指出，該S斷層在核四廠正下方，長達2公里的斷層，正好經過核四廠內1、2號機汽機廠房正下方，判斷此斷層對核四廠房結構安全影響非常大；國民黨立委李德維表示，感覺自己聽了一場反核四的說明會，但若如此，台電在評估建設的過程裡恐怕有非常大疏失，他認為接下來經濟部、立法院跟監察院要好好檢討台電過去的疏失，否則高達數千億新台幣的電廠的案子，被弄成這樣，對民眾而言是非常大的損失。
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