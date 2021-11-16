1名69歲的婦人何量誦多年來止痛藥不離身，受頸背部痠痛、暈眩、嘔吐所苦的她四處求醫卻找不到真正病因，直到一次因嚴重暈吐到大林慈濟醫院掛急診，才發現是頸部椎間盤退化，經副院長簡瑞騰手術後，成功擺脫多年病痛。

何量誦說，務農時背農藥桶下田頸背部都非常痠痛，開始以為只是過度疲勞，持續吃藥或做復健治療，但病情一直未得到改善，直到一次眩暈發作到站不穩、狂吐，做了核磁共振檢查，才證實是頸椎椎間盤退化引起的「頸性眩暈」。

簡瑞騰表示，病人看過神經內科、心臟科、胸腔科，檢查腦部、心臟、胸腔都沒有問題，由復健科轉診骨科後，核磁共振發現頸椎5／6、6／7節椎間盤退化，先施以「星狀神經節阻斷術」，暫時緩解症狀外，同時也可藉此確認診斷為「頸性眩暈」，為求根治、不再反覆發作，隨即進行手術，切除椎間盤、減壓，並植入支架做融合術，術後症狀完全解除，不再眩暈、頭痛、胸悶。

簡瑞騰指出，一旦頸椎椎間盤因退化、外傷、或反覆抬頭、低頭的過度動作「激惹」到周圍的交感神經幹，就可能造成交感神經功能紊亂，引發全身上下不舒服，但大多數的各科醫師普遍認為頸椎退化只會造成手麻腳麻、四肢無力、走路不穩等典型症狀，沒有頸椎退化也會造成影響全身的非典型交感神經症狀觀念，即使核磁共振或X光影像上已發現明顯的頸椎退化或錯位，也無法和病人的「非典型症狀」關聯在一起，因而延誤診治。