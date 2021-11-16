林哲熹在台北西區舊城。（《青春弒戀》提供）

姚愛寗片中cosplay現身花博公園。（《青春弒戀》提供）

林柏宏片中在文青街道拍攝，陳庭妮最喜歡民生社區。（《青春弒戀》提供）

林哲熹和李沐在徐州路拍浪漫吻戲。（《青春弒戀》提供）

將上映電影《青春弒戀》以勾勒台北Z世代生活樣貌為本，將台北的青春故事描繪得多彩迷人，不管是老派的街頭電話亭、理容院、經典咖啡館，還是新世代最愛的Cosplay，都是台北讓人印象深刻的符碼。

台北市影委會專訪《青春弒戀》主演明星包括「雙帥」林柏宏、林哲熹，還有「四美」李沐、陳庭妮、姚愛寗、丁寧等，為影迷開箱私藏的台北景點和美食。

聊到《青春弒戀》拍攝景點和台北哪裡好玩？電影中飾演沉浸於電玩的大學生的林柏宏表示，台北西區是他最喜歡的拍攝場景，「西區是很有特色又很有文化風味的一個區域」，私下推薦的絶佳休閒景點是象山，不只有親民的步道，還可以攀繩登山，從山上眺望台北市的風景。

演譯樂觀貼心男神廚師的林哲熹，對電影中與李沐擁吻的徐州街電話亭印象深刻，「建議下著雨的時候到那個電話亭去，說不定會有『好事』發生」。日常中他喜歡帶毛小孩「貝狗」、「貝弟」去迎風狗公園交朋友。

首次擔綱女主角就入圍本屆金馬獎新演員的李沐，提到在中正紀念堂拍攝，夜晚散步起來特別有一種在電影裡面的感覺，懷舊新創兼具的迪化街是她覺得最有魅力的台北景點。

片中詮釋知名網紅獲本屆金馬獎最佳女配角提名的陳庭妮，首推電影中玉芳家附近有鐵道魔法學校之稱的台鐵北投員工訓練中心，居然有滿坑珍貴鐵道設施古蹟，平日她最愛待在有很多歷史大樹滿佈的民生社區。

扮演鬼靈精怪Coser高中生的姚愛甯，強力推薦動漫迷愛的花博公園，並驚呼台北是一個完全可以做自己、很厲害的城市。演出按摩女郎的丁寧大讚電影中的台北車站真美，生活中最偏好人文氣息濃厚的台北街頭巷弄。

談到台北私藏美食，李沐最愛喝御膳養生雞湯，「那個湯真的無敵好喝，喝完你會覺得自己是全世界最健康的人」。吃不胖的陳庭妮是不折不扣的麵線和肉圓控，「在台北只要可以找到炸的肉圓和同時有賣麵線的店，我就會很開心！」

姚愛甯最近狂愛味道奇怪的肉桂捲，大推台北有很多很厲害的肉桂捲咖啡店。熱熱一碗薑汁豆花是永遠女神丁寧的心頭好，因為喝下它可以完全撫慰人心。

林哲熹最愛後山埤林口街附近的傳統古早味豆漿紅茶，林柏宏靦腆地說最常逛的地方是饒河街夜市，「夜市裡面有各式各樣的點心，逛到最後還能到廟裡拜拜，求個安心。」