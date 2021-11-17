彰化邱姓老農直奔新北市警局，員警告知他遇到詐騙集團。（警方提供）

彰化邱姓老農直奔新北市警局，員警告知他遇到詐騙集團。（警方提供）

彰化縣永靖鄉74歲邱姓老農本月15日上午在家接到詐騙電話，誆騙老農健保卡遭盜用，若有疑慮可向新北市警察局查證，未料老農個性憨直，詐騙集團尚不及進一步指示，老農就掛上電話直奔火車站，買車票北上新北市警察局。老農到警局門口向員警說明來意，員警便告知老農遭詐騙，並貼心請他暫且喝茶休息，再開巡邏車專程送到車站搭車，免去老農蒙受損失。

警方表示，邱姓老農15日上午獨自在家時，接獲自稱健保局來電，告知他健保卡於6月被人冒用，到醫院領藥及冒領補助費，涉及刑事案件，目前健保卡已遭停卡，稍後會有警察局跟他聯繫。果然隨後有自稱新北市警局的警官撥來電話，告知他涉及刑案，需配合調查，若不信可直接到新北市警局詢問。

詐騙集團本以為老農會繼續聽從指示匯款，沒想到老農掛上電話後，馬上到火車站花200多元買火車票，搭了近3個小時的車，直奔200公里外到新北市警察局。

警局門口值勤的警員何善陽、陳添權聽完老農陳述，告知他遇到詐騙集團，雖然千里迢迢從彰化跑到新北，但還好沒被騙走老本。何、陳2員得知老農因趕路還沒吃飯，所以先請他坐著喝茶休息，再到附近買餡餅給老農果腹，隨後聯繫轄區板橋警分局派遣巡邏車，送老農到火車站搭車返家。