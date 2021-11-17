康那香企業17日舉辦感恩餐會，宴請在地6個區公所的前線防疫人員。（張毓翎攝）

康那香企業董事長戴榮吉（中）逐桌向各區公所人員熱情地打招呼。（張毓翎攝）

有感於前線防疫人員辛勞，台南在地口罩國家隊康那香企業17日舉辦感恩餐會，精心準備佳餚，熱情款待大北門區6個區公所的防疫人員，感謝他們這幾個月來的付出，並鼓勵他們持續向前行，齊力抗疫。

全台今年5月進入三級防疫警戒，公私部門齊力守護家園，目前疫情逐漸趨緩，康那香企業為感謝在地公所的防疫團隊辛勞，今天在佳里區六里聯合活動中心舉辦感恩餐會，宴請佳里、西港、七股、北門、學甲及將軍等6個區公所的前線防疫人員。

董事長戴榮吉表示，去年疫情爆發之初，康那香率先挺身而出，加入口罩國家隊，為國人提供優質的防護口罩；更於今年6月捐贈16萬片3D立體醫療口罩給大台南10個行政區，提供防疫人員更周全的健康照顧。

戴榮吉說，防疫是全年無休，台南市政府團隊在最短時間內，以最嚴謹的態度，推動各項防疫措施，確保市民朋友健康；對於始終全力支援防疫物資的康那香，更是感同身受，希望透過這次活動，為防疫人員帶來更多正向力量。