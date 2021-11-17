高鐵延伸宜蘭站址喬不定，從地方吵到中央還演變成政治問題，交通部長王國材日前又拋出「環島高鐵不是夢」，被酸是白日夢。王國材今出席交通部科技產業會報活動時指出，之前看到美國在發展超迴路列車（Hyperloop），時速超過1000公里比飛機還快，等於環島台灣只要1小時，「看這些高科技，才想到環島高鐵不是夢」。

王國材出席科技產業會報致詞時說，科技與交通結合最深，包括5G、AI、物聯網等，未來都要持續推動。他表示，自己最近看到幾個政策發展很熱，例如Hyperloop，美國有2家公司在發展，管狀通道內可減少空氣阻力與軌道摩擦力，時速超過1000公里。

王國材說，波音737速度約900公里，Hyperloop比飛機還快，台灣環島差不多1000公里，意思是說，用Hyperloop環島就是1小時，目前高鐵速度約350公里、磁浮約600公里，「看這些高科技，才想到環島高鐵不是夢」。

王國材與立法院交通委員會今前往宜蘭考察，交通部給出方案5「折衷案」，地點位在縣政中心南方350公尺。王國材受訪時表示，9月25日時有提出4個方案，地方也提出相對想法，雙方很密切聯繫，共識是溪南溪北服務要平衡、未來發展要留下潛力，另不要延誤鐵路高架化時程。

王國材表示，在這些共識下，有了第5案折衷案，今天報告過程中，相對共識較高，各方意見都經過彙整，當然今天現場還是有些小意見，他也請鐵道局到縣府或公所做最後溝通，同時請顧問公司針對折衷案做詳細規畫。

他強調，站址選在縣政中心的話，軌道會經過宜蘭市區，且站體要做雙層。如果是從外面繞過來，站址位置就會從原本縣政中心北側，移到南側350公尺的地方。