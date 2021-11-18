台鐵2004區間快車，今上午8時驚傳疑似失火，車廂瀰漫陣陣塑膠燃燒氣味，列車緊急停靠彰化站，有旅客在臉書社團《靠北台鐵》PO文分享現場狀況，驚呼「列車快變蒸汽火車，一直在冒濃煙」，對此台鐵表示，因車軸軸溫過高，人型橡膠彈簧「一次簧」有燒熔現象，有冒煙情形，但並沒有看到明火。

台鐵區間車稍早在彰化站傳失火意外，台鐵表示，2004次區間車因車軸軸溫過高，人型橡膠彈簧「一次簧」有燒熔現象，「有看到冒煙，但沒有看到明火。」

影片翻攝自臉書社團《靠北台鐵》

台鐵機務處長陳詩本說明，該區間車第三車車軸軸溫過高，連帶影響到一次簧，因為是橡膠製品，有燒熔現象，但沒有看到明火，只有看到冒煙。為了安全起見，車子沒辦法行駛，讓旅客換乘，該區間車則拖到彰化機務段檢查，就在旁邊而已。

台鐵表示，2004次嘉義開往台中區間車今天早上7時54分於彰化站第3車車輛故障，導致車下一次簧過熱冒煙，經車站協助旅客轉乘，台中=彰化間停駛，該車已由彰化機務段拖回庫內詳查並檢討改善。台鐵表示已加強播音以服務旅客，造成旅客不便，台鐵深致歉意。