一名人夫在網路發文，稱妻子苦練一個絕技要增添閨房情趣，結果卻目睹妻子把香菸放到私密處點火，甚至利用該部位成功吞雲吐霧，讓人夫嚇傻，直呼從明天開始要去戒菸門診。文章曝光後，不少網友直呼，人妻練的是成人秀18招特技之一，相當厲害。

人夫18日在爆料公社App匿名公社以「我老婆下面冒煙…」為標題發文，稱老婆最近苦練新的床上技能要增加閨房情趣，而日前老婆終於練成了，他收到信號後，滿心期待在床上等待老婆。

人夫說，沒想到他卻目睹老婆張開雙腿，把菸塞到陰道內點火，甚至還收縮陰道當他的面吞雲吐霧，人夫看了之後嚇到說不出話，不曉得自己究竟目睹了什麼，而老婆見狀則說：「你要是不再戒菸，我就把每根菸塞到我陰道再放回去你菸盒讓你吸個痛快」，讓人夫直呼，「我決定明天要去戒菸門診了…」

文章曝光後，不少網友紛紛留言回應，「笑到肚子好痛」、「別人的老婆都不會讓我失望」、「這不是失傳已久的18招....你要放鞭炮啊」、「哇！18招的技能」、「下次他就會射飛鏢了」、「XDDDDDDD這老婆是真愛」、「好偉大啊」、「真的假的很難想像的畫面」。

據維基百科資料顯示，18招為東亞國家的成人秀表演之一，主要透過女子陰部作為表演工具，搭配小型物品、小動物等，做出特技表演；而高雄曾於1970年代盛行，流行於巷弄間的小店，但因表演涉及妨害風化，經警方取締後現今已鮮少能看到公開表演，多轉為地下化進行。

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