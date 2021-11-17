一名人妻在網路上發文，稱結縭10年的丈夫被結拜兄弟說服，想找她一起加入「換妻俱樂部」，享受多人的肉體連結，但她不願意，丈夫卻揚言不同意就離婚，讓她不知道該如何是好。文章曝光後，不少網友紛勸原PO離婚。

人妻16日在爆料公社App匿名公社發文，稱丈夫近日約她去參加換妻俱樂部，丈夫還說是結拜的兄弟推薦的，不會有隱私外洩的問題，但她無法接受，連連和丈夫吵了好幾天，還被對方認為是「古板太保守」。

人妻說，自從丈夫向她提過換妻俱樂部的事之後，丈夫的兄弟每次來拜訪都會用猥瑣的表情盯著她看，態度更是輕浮，甚至昨日對方還當著她丈夫面前對她動手動腳，但丈夫從頭到尾沒說一句話，絲毫沒要保護她，讓她氣得眼淚一直掉。

人妻續說，丈夫還說如果不同意參加換妻俱樂部就離婚，但婚後她是全職主婦，起初結婚時的嫁妝也變賣支援丈夫創業，因此她身無分文，家鄉又遠在嘉義，實在不知道怎麼辦。

文章曝光後，不少網友留言回應，「他只是把妳當成可以交換的玩具而已吧」、「千萬不要，會後悔」、「離婚吧！法律相關規定妳是能分到一半或部份財產的，別怕拿不到錢」、「那種圈子在現今的社會大有人在。妳無法接受的話，就離開吧！」、「不用委屈自己，斷尾求生吧，他會有報應的」、「NTR是真的⋯」。