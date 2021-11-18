不少新住民都想創業，也有人選擇加入新興的直播主行列，但能如願賺到錢的人並不多，就有一名頗具姿色的26歲陳姓越南外配，投入服飾拍賣直播，因受疫情影響生意下滑，鋌而走險下海當應召女，由於陳女面貌甜美、身材纖細，做不久就做出口碑，生意相當好，雖然一天限制只接10名男客，還是有人預約朝聖，惟遭民眾向移民署檢舉，被逮後依社維法裁處。

據了解，陳女來台三年，原先經營直播帶貨，但近兩年因疫情影響，生意一落千丈，只好下海從事性交易，憑著不錯身材及長相的優勢，在網路上放出訊息不久就出現爆量情況，每次「見面費」3000元，下海兩個月以來，為了「維持品質」 堅持每天接客最多10人，還是有不少男客必須預約才輪得到。

移民署發現，身高160多公分的陳女，套房內居然有中文讀本，據她供稱，自己是瞞著丈夫、親友下海接客，因中文不是流利，還在藉讀本學習中文，與客人的應答也會比較順利。

移民署表示，接獲陳女從事性交易的線報後，便前往她的出租套房埋伏，直到交易完畢後立即敲門進入，當場查獲保險套及現金，將她帶回偵辦後依社維法裁處。