對於蔡英文總統以及民進黨立委在宣傳公投四個不同意時，把萊豬等同於美豬一事，民進黨立委高嘉瑜坦言，萊豬不等於美豬，資深媒體人陳揮文希望高嘉瑜更改臉書貼文。高嘉瑜則說，「你幹嘛關注我臉書？很煩ㄟ！取消好不好！」「你不要黑白亂講好不好，會被你害死，好煩喔你，真的很煩」。

資深媒體人陳揮文18日在《新聞大白話》指出，反萊豬跟反美豬當然不一樣，蔡英文他們連這個都搞不清楚？他們一定清楚，所以一定要知道「民主退步黨」的伎倆，「公投主文」有寫美豬嗎？「公投主文」就沒有美豬啊！所以根本不是反美豬！

陳揮文說，為何高嘉瑜臉書會犯同樣的錯？合理懷疑是黨中央下令的，所有立委（民進黨）都把萊豬說成美豬，整個「民主退步黨」一起說謊。並且，大陸也有美豬，大陸美豬都沒有瘦肉精，為何台灣吃不到？

民進黨立委高嘉瑜解釋，公投的標語中央黨部有制式的說明方式，美豬是不是等於萊豬？「當然不是」，美豬大約只有2成是含有萊劑，所以有要求明確標示，自從開放到現在也沒有商家敢進口，因為進了之後也沒人敢吃，對商家也有影響。

高嘉瑜進一步說，台灣經貿國際處境很多需要仰賴其他國家，尤其是美國，民進黨作為一個可信賴的夥伴，是必須要去做的。

資深媒體人陳揮文。（本報系資料照片，黃世麒攝）

陳揮文補充，非常開心聽到高嘉瑜說萊豬跟美豬是不同的，講得太好了！那請高嘉瑜馬上把臉書改掉可以嗎？「妳講的和妳臉書寫的是兩回事！」「這樣會不會害你被開除黨籍？」

高嘉瑜說，「應該不會啦。」陳揮文：「那妳就改啊！妳現在在改是不是？」高嘉瑜：「沒有啦！」陳揮文：「還是妳不改？」高嘉瑜：「哈哈，我回去了解一下。」

陳揮文直言，這就是高嘉瑜的矛盾，她的良知告訴她萊豬和美豬是不一樣的，可是中央黨部要求把萊豬和美豬綁在一起。高嘉瑜：「沒有要求啦。」

高嘉瑜在節目空檔跟陳輝文說，「你很煩ㄟ，你幹嘛關注我臉書？你取消啦！幹嘛一直盯我的臉書看？」陳揮文說，「看你有沒有寫錯什麼！」高嘉瑜：「很賤ㄟ！陳揮文一直罵我，我都不敢抬頭，被罵到不敢抬頭！」陳揮文：「剛有人罵你嗎？沒有阿！」高嘉瑜：「你啊！」陳揮文：「改了就被開除黨籍。」高嘉瑜：「最好是啦！」陳揮文：「還是需要民進黨的奶水。下一屆再選上立委就可以找一個時間離開民進黨。」高嘉瑜：「你不要黑白亂講好不好，會被你害死，好煩喔你，真的很煩」。