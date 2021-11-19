交通部長王國材認同高鐵宜蘭站第五選址方案就是「廣義的宜蘭縣政中心站」。（胡健森攝）

高鐵宜蘭站選址問題爭議不休，交通部在17日正式拋出「縣政中心以南、蘭陽溪以北」的第五方案，宜蘭縣長林姿妙今（19）日表示，新方案聽起來就是「廣義的縣政中心站，交通部長王國材也對此表示認同，並且已指示顧問公司做進一步地細部評估。

交通部長王國材與宜蘭縣長林姿妙19日同時出席「2021壯圍沙丘地景藝術節」並先後受訪，林姿妙表示，前天交通部長王國材到宜蘭出席立法院交通委員會地方座談會時，地方也有表達意見，包括「尊重專業」以及「兼顧地方均衡發展」。

林姿妙說，不管是第幾案，聽起來都是「廣義的縣政中心」，第五案位置在宜蘭站以南、蘭陽橋以北，也是廣義的縣政中心站，希望中央能盡快核定。

對於林姿妙的說法，隨後受訪的王國材也表示認同，因為新提出的選址地點就在縣政中心附近、「是這樣」（廣義縣政中心站）；王國材強調，重點是，新的方案是無論溪南、溪北大家都覺得比較平衡的地點，這也是地方提出的聲音，中央聽到了，因此才另外提出這樣的一個方案。

王國材說，一些更細部的規畫、路線經過的地區等，已經委請顧問公司進一步評估，等分析完並且「如果很確定」，會再向大家報告，也也可能再次召開地方說明會，向宜蘭的民眾做進一步地說明。

王國材表示，不管高鐵宜蘭站變到哪一個地址，就是「宜蘭高鐵站」，是屬於全縣民的站，交通部最新提出的折衷案似乎地方反應的意見很少，表示接受度頗高，交通部將會朝這個方向的細部規畫繼續整合、努力。