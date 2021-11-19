一句「身家安頓好了嗎」民進黨嗆告恐嚇 黃士修：歡迎來追殺 我絕對戰到最後

「重啟核四」公投案領銜人黃士修18日在意見發表會中，向反方代表、核能發電處長許永輝喊話，要他小心發言，並問對方「身家安頓好了嗎？」新北市議員張志豪今天下午至新北地檢署按鈴告發黃士修，指控他涉犯恐嚇罪嫌。黃士修在臉書發出聲明，指民進黨追殺黃士修，只為掩蓋核四重啟的真相；他更強調，「一個人對抗國家機器，習慣了。我會戰到最後一刻，法院見。」

黃士修19日在臉書貼出聲明表示，民進黨追殺黃士修，只為掩蓋核四重啟的真相，民進黨下令台電，全力否認試運轉和安檢的關係。真相是，核四廠在2014年的試運轉和安檢是一起做的。台電核能處長許永輝執行試運轉，在相關程序書上簽名，由安檢小組專家再驗證。例如清大核工的葉宗洸教授就全程參與，相關文件他都有保存。

黃士修指出，當年經濟部召開記者會，公告核四安檢報告出爐，驗證符合安全設計規範要求。請注意名稱是「龍門(第四)核能發電廠1號機試運轉測試再驗證安檢成果摘要報告」。許處長完全迴避核四廠重啟規劃書一事，這是在他擔任核能處長任內，因應以核養綠公投通過之後的台電內部文件。規劃書也提到核四廠一號機已通過安檢，封存期間所有設備妥善可用，福島後相關改善工程無技術困難，重啟時程和預算約5年500億元。

黃士修接著表示，據聞民進黨將動用律師團提告黃士修觸犯恐嚇罪，他深感訝異，這是什麼法盲邏輯？告發瀆職等犯罪事實，是公民應盡的責任。瀆職罪是10年以上有期徒刑，甚至可判無期徒刑或死刑。如果許處長要入監坐牢，當然必須安頓家人孩子。民進黨大動作說依法告發的黃士修是流氓，難道全國律師都是為流氓服務的黑幫組織嗎？

黃士修提醒說，反核團體與時代力量黨主席陳椒華在11月9日召開記者會，不滿當年的核四安檢通過，對前經濟部長張家祝告發登載不實罪。一模一樣的事情，10天前反核方才幹過，換成黃士修就變成恐嚇，其實只是想掩蓋核四廠重啟規劃書這份關鍵文件的存在；他們不敢讓人民知道，核四廠隨時可以安全重啟，因為這會衝擊廢核之後的利益。而空汙肺癌的代價，卻由我們老百姓來支付。

黃士修最後強調，「一個人對抗國家機器，習慣了。我會戰到最後一刻，法院見。」