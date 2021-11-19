一名張姓男子沒律師執照，卻擅自為鄰居與大企業打官司，二審張男打出勝訴，贏過對方10多名「有照」律師，反因無律師執照卻打官司收酬勞遭起訴。士林地院審結，依違反律師法判其4月徒刑，得易科罰金12萬，沒收非法所得26萬餘元。可上訴。

據了解，張男無律師執照，獲知鄰居因住處外牆長期被知名藥妝店「日藥本鋪」等多個店家無償懸掛招牌，要提起「返還不當得利」之民事訴訟，張男在經過住處所有權人同意後，協助擔任訴訟代理人打官司，約定在招牌所有人支付5年租金時，他抽取其中3成作為打官司酬勞。

該案經上訴，二審法院判決張男方勝訴，日藥本鋪需給付張男鄰居等4人各3萬元，另間餐飲公司需給付張男鄰居等4人各1萬4000餘元。全案歷時7年定讞。

後續張男因無照打官司勝訴，但其中一位周姓女鄰居還積欠他部分委任酬勞，他前往士林地院具狀提告，請求周女給付報酬，卻被法院發現事有蹊蹺，因張男無律師執照，經函送告發，由士林地檢署依違反律師法將其起訴。

張男坦承有接受委任辦理民事訴訟，但否認違反律師法，稱他是為了伸張正義、住戶自救、全體住戶共同利益等，才找來鄰居等人對不法侵權行為行使權利，更說報酬非報酬，是勝訴才會收到，且他走路與上法庭皆需要費用，是由時間換來的錢。

張男控訴，「我雖沒有律師資格，但是我一個人面對十幾個律師而勝訴，表示我的法學素養也不輸律師，且7年下來，每一天要找法條要找證據，需要時間，這些時間我作其他商業不是賺更多，今天我為大家公益，反而有牢獄之災，對我不公平」等語。

士林地院法官認為，張男無律師證書，且曾於2013年間與鄰居等人簽署同意書，該約定中明訂招牌所有人支付5年租金時，以3成作為酬勞，經比對鄰居等人的證詞，認定張男確實有在勝訴時向鄰居收勞務報酬，兩者有對價關係，有營利的意圖，依意圖營利而辦理訴訟事件罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，沒收犯罪所得26萬餘元。可上訴。