宋姓大學生母親24日出面表示，兒子對自己的外觀和所受的苦不能接受。（馮惠宜攝）

【LIVE直播】好消息！遭瑪莎惡少圍毆男大生將出院 宋母曝最新病況：情緒仍不穩

台中市11月7日發生宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂竟遭惡煞揪眾拿球棒痛毆事件，宋姓男大學經台中榮總醫療團隊全力救治，即將在25日出院返家，宋母表示，兒子現在對自己的外表很不滿意，很在意頭部縫了46針，拆針時頭痛欲裂，對自己所受的苦也不能接受。

18歲的宋姓男大生7日在台灣大道和瑪莎拉蒂發生擦撞，竟遭車主張敦量等三名惡煞揪眾持鋁棒痛毆造成顱底骨折、顱內出血，送醫搶救一度重度昏迷，兒子因行車糾紛被毆重傷，宋母也在媒體前哭訴「台中的治安怎麼了？」該事件受到媒體關注，台中市長盧秀燕也親自到醫院兩度探視，向家屬致歉，事後警方也查緝到張姓惡煞幕後博奕集團。

宋姓男大生在台中榮總開腦搶救後，3天即拔管、第8天轉出加護病房，24日院方證實宋姓男大生將在25日出院返家休養；宋母表示，兒子情緒相當躁動，對於頭部被縫了46針相當在意，拆線當天頭痛欲裂，至於先前聽力和視力部分，聽力已恢復，但視力則出現複視、鈄視，走路也會因此出現平衡感失調的問題，未來仍需要每周回診。

宋母也說，兒子很躁動，對自己外表不滿，對所受的苦也不能接受，也一直吵著要回家，並且抗拒復健；她也表示，目前兒子的情緒還不能做筆錄，關於訴訟，出院後會再與兩位律師討論；但她也透露，一直有收到壓力，提醒他趕快和解。

宋母說，雖然兒子先前曾表達想趕快回去上課，但因為目前他外觀還需要一段時間恢復，而且出院後仍需要一到兩周就回院檢查聽力、視力，定期在神經外科追蹤，目前的狀況要先辦休學，下學期才能復學。