許多年長者在退休後窩在家裡，導致身心都不健康，為鼓勵老人們多到戶外、與他人互動，台中市政府社會局推動「文康休閒車」，以巡迴方式載著長輩趴趴走，並提供長者唱歌、泡茶聊天等各項文康活動，頗受好評，市議員盼加碼推動。

台中市被評比為適宜移居的城市，除了氣候佳且生活機能好，各項社會福利政策的規畫與施行也受肯定，社會局指出，為鼓勵長者多多與人互動，長期與民間企業及社團合作，透過民間捐贈老人文康休閒車、社會局編列經費並提供專業人力的方式，讓文康車服務各區，至今已成為偏鄉及部落長輩最期待參與的健康促進活動。

社會局強調，文康車的政策至今以增加至10輛，市府委託靜宜大學承辦，服務台中市29個行政區內的600多個社區。今年5月間，因新冠疫情嚴重、全台三級警戒，也使得文康車的服務受影響，甚至有部分社區長輩因無法外出而感到無聊、煩悶。

為舒緩長輩們的身心壓力，承辦文康車事宜的靜宜大學轉變服務方式，將其移動到社區、以定點與不定點方式宣導各項福利方案，讓服務不因疫情影響而中斷。

市議員江肇國表示，文康車服務不僅造福長者，也協助平時需在外工作的子女們幫忙「看顧」家中的長輩，此巡迴服務除可增加長輩們與社會互動的機會，也幫助他們瞭解各項政府政策，應持續辦理並加碼推動。