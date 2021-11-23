天氣逐漸寒冷，國民健康署吳昭軍署長提醒民眾，要多關心家中長者的日常生活起居與活動時的安全，及注意低溫對健康造成的危害。

●慢性病族群尤其注意保暖 以免造成血壓突然升高

尤其是高風險的慢性病族群，例如：有糖尿病、高血壓、高血脂患者，或有抽菸習慣、肥胖者，曾有中風、心絞痛病史者等，一定要做好保暖防護，以免造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

另外，工作忙碌是每個人的常態，一旦忘記或是沒有時間喝溫開水，血液容易變得黏稠，建議隨時補充溫開水，可降低血壓升高及心臟病發作的機率。

●夜間或清晨溫度較低 長輩起床前先做好這些準備

起身後先坐在床邊，添加衣物或外套禦寒保暖，也避免瞬間起床的頭暈現象，再慢慢地下床。起床後的活動不要過於急促，先補充溫開水暖暖身體，再以溫和方式進行相關的日常活動。

提醒長者們，因夜間或清晨溫度較低，身體對溫度變化反應較不敏銳，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環。

●採多層次穿著可隨時穿脫衣物 不宜單獨泡湯

冬季早晚溫度偏低，提醒習慣早起運動的民眾，不要急著太早出門運動，建議等太陽出來氣溫回升，天氣暖了再出門，或建議也可改在室內運動。

對於高危險群，最好避免單獨去爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯。出門需穿著保暖衣物及戴帽子，採多層次穿著，方便隨著溫度變化時，可隨時穿脫衣物，另外，儘可能選擇易於穿脫與合適肢體活動之衣物，運動前一定要充分暖身，且結伴運動，相互扶持與照應。