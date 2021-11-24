1218公投倒數，民進黨在各地舉辦公投說明會、國民黨也啟動1218場公投街講，藍綠拉票大拚場。國民黨台北市議員游淑慧昨(23日)自曝，最近自己常常在街頭講公投，但第一次在路上跟一個路人吵架，那天真的覺得受不了，她認為大家當然可以支持任一政黨，但不可以幫政府脫罪。

游淑慧昨在節目《中天辣晚報》中談到，我們政治人物不會在大庭廣眾之下跟人家吵架，但最近常常在街頭講公投，第一次在路上跟一個路人吵架，那天真的覺得受不了，不管政治立場如何，但她認為大家不要被洗腦；她提到，當時在街講的時候，「我跟大家講說，你看政府騙我們打高端、出事也不負責任、打四劑會出現什麼後果也不管你，就像現在要你吃萊豬一樣，以後出什麼事情也不管你」，結果有一個女生走過來嗆說「政府又沒強迫你打疫苗，本來就應後果自負，是你自己選擇打高端」。

游淑慧說，當她聽到這段話時，「我理智線崩潰了！」大家當然可以支持任一政黨，但不可以幫政府脫罪，於是當場嗆對方「政府沒有逼你打，可是騙你打，且今天不是只有衛福部長陳時中要負責道歉」。