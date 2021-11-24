77歲的紀姓老嫗，日前提著購物袋無助地站在路旁，面對熱心員警詢問僅不斷重複要去市場買菜，其餘均答非所問，員警靈機一動，使用警用人臉辨識系統比對，隨即跳出與老嫗特徵相符的身分資料；她看到小電腦裡出現自己年輕時的照片驚訝不已，瞬間勾起許多年輕的回憶，滔滔不絕講起曾經的過往，並在熱心員警的協助下順利返家。

77歲的紀姓老嫗，在熱心員警的協助下順利返家。（警方提供）

警方指出，台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員陳志瑜、吳祥豪、實習生王芷翎，日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱南屯區文心路一段187號有1名老嫗需要協助，員警馳赴現場了解，見77歲的紀姓老嫗提著購物袋無助地站在路旁，面對員警的詢問只不斷重複要去市場買菜，其餘均答非所問。

員警靈機一動，使用警用人臉辨識系統比對，隨即跳出與老嫗特徵相符的身分資料，紀姓老嫗看到小電腦裡出現自己年輕時的照片驚訝不已，瞬間勾起許多年輕的回憶，滔滔不絕講起曾經的過往；還對員警靦腆的問說「那是我嗎？」

紀姓老嫗家屬向員警說，老嫗有輕微失智傾向，平時均由看護照料，這次老嫗獨自步行外出，身上沒有攜帶任何證件，家屬心急如焚，不斷附近找尋，看到員警親送老嫗返家，心中滿是感激；聽聞員警出示人臉辨識系統畫面予老嫗確認，迅速幫助老嫗找到回家的路，直呼「警察真的好厲害！」，頻頻向員警致謝。

所長曾一峯呼籲民眾平時應多關心家中長者，了解其常去的處所、接觸的親友，若察覺家屬有失智狀況，建議可讓其配戴辨識卡註記家裡住址及電話，抑或是申請「愛心手鍊」，俾利員警迅速即時處置聯繫家屬。