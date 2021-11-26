華夏(1305)今日舉辦法人說明會，談到第三季PVC價格的急速下調，副董事長林漢福認為，價格的調整均是「有因有果」，主要還是先前的短線急漲，報價終究會回到常態。華夏也預估，年底前大陸以外之亞洲VCM及PVC供給仍呈現緊俏態勢，PVC明年大陸新產能有限，而全球市場需求也將恢復到常態。

副總胡吉宏表示，第四季PVC在供給面上，大陸今年前三季PVC產量約1600萬噸、年增約10%，但出口超過130萬噸，較去年同期大增約280%，故市場也推估，大陸第三季末PVC整體庫存處於偏低水位。大陸國慶前因能耗雙控，導致PVC供需同步減少，9月底PVC開工率一度挫低至65%，目前已回升至70%以上，整體PVC庫存預期逐步上升。另外，第四季有韓國、日本及中東廠家進行計畫性歲修，故預估年底前大陸以外之亞洲VCM及PVC供給仍呈現緊俏態勢。

至於需求面，胡吉宏表示，大陸10月內貿期貨及現貨PVC價格暴漲暴跌，PVC買家一度觀望，十一月PVC進口市場亦受波及。然而外銷歐美PVC加工訂單須於年底前交運，在遠洋PVC進口貨源接續不及之下，下游加工廠需就近採購之商機仍樂觀，另外，第四季是印度傳統農工旺季，後疫情需求復甦加上Diwali節慶結束，PVC需求升溫可期，加上東南亞疫情逐漸恢復下，PVC需求也是相當旺盛。

華夏第三季每股獲利0.85元，年增加38.65%，單季營業毛利率降到19%，主要是因為第三季PVC價格出現調整所致；累計前三季營業利益25.34億元，淨利達18.68億元，每股獲利3.22元，已經超越去年全年2.95元，前三季毛利率25.4%。故若沒意外，華夏今年獲利應會改寫歷史新高。

副董事長林漢福也說到，PVC/VCM/EDC等前段時間出現暴跌，均是「有因有果」，主要還是因為先前的短線急漲所致，但暴漲暴跌對產業都不是好的，報價終究會回到常態。

至於明年第一季，胡吉宏表示，大陸祭出能耗能雙控，應該會是長期政策，此舉當然較不利於當地石化業開工率，加上明年2月有北京舉辦冬奧，也一定會影響當地開工，故明年第一季大陸當地PVC要大量開出的機會不大。需求面上，今年印度、非洲、歐美等需求都快速持長，主要是因為2020年受到疫情衝擊開工率低所致，預計2022年需求會回復正常。

針對歲修計畫，林漢福表示，華夏規劃VCM歲修會落在第二季，但在歲修前後會作產量、庫存調整，不至於在VCM廠歲修期間影響到PVC生產。

市場目前預估2021年PVC全年需求成長7~10%，展望2022年需求成長應可持續。