號稱「港湖女神」的民進黨立委高嘉瑜，昨（1日）出面淚訴遭男友林秉樞施暴並威脅散布不雅片，引發社會大眾關切，38歲女星錢柏渝也在最近因家暴案首度踏進法院，坦言心情非常緊張。

錢柏渝1日在臉書表示：「生平第一次走進法院，今天以證人的身分出席，說不緊張是騙人的。」她透露結婚6年的好姊妹因為長期被家暴，過得痛苦又煎熬，內心已經生病了，看在自己眼裡，很心疼對方的遭遇，除了實質的陪伴，還當姊妹的證人，希望能順利訴請離婚成功。

同時，錢柏渝呼籲同樣活在言語、行為和冷暴力陰影的女性，應該鼓起勇氣抗衡，「長期的縱容，只會讓自己更痛苦，我相信當你願意勇敢面對的時候，那麼你的人生將會變得不同。」許多網友看了紛紛留言：「姊妹有妳這閨蜜真幸福」、「勇敢站出來，加油」、「你也要好好保護自己，避免因為當證人而遭害」。

高嘉瑜遭施暴事件有了新進展，打人的林秉樞因涉嫌意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，將他聲押禁見，新北地院今（2日）凌晨2時許獲裁准。

稍早之前高嘉瑜也在臉書發布573字聲明，「謝謝這幾天給我支持鼓勵的朋友，我知道有好多人在幫我加油、給我力量，甚至為我流淚。」不少曾被林男施暴的受害者都轉達給她，「她們都說還好我站出來了，我也希望我是林男的最後一個受害者。」高嘉瑜希望藉由自身經驗，鼓勵同樣的受害者勇敢站出來，一定有很多人願意幫忙；至於擔心私密影像被傳播報復的部分，高嘉瑜已提出刑法修正案，加強保護性隱私權。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113。