塞爾提克中鋒坎特(Enes Kanter)最近因為點名攻擊NBA球星詹姆斯(LeBron James)而獲得一定的聲量，詹姆斯低調回應，表示他無意成為坎特消費的對象。根據美媒報導，其實坎特原先一路對抗的敵人並非中國大陸，而是土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan，2003年成為總理，2014年就任總統)。坎特是出生於瑞士的土耳其人，父親後來被土國政府抓去坐牢，坎特4年前被法院發出逮捕令，若被抓到可能判刑4年，他暫時回不了自己的故鄉。

坎特父子因為支持策畫政變的伊斯蘭教士葛蘭(Fethullah Gulen，一名居連)，遭到艾爾多安斥為恐怖分子。葛蘭現已流亡美國，坎特也在美國NBA打球，坎特曾推文說：「別白費力氣了，你們抓不到我的。我總有一天會以自己的意志回去，吐口水在你們醜惡的嘴臉上。」

最近坎特對美媒CNN說：「我對抗土耳其的不人道已經10年了，我沒接到任何（來自NBA的）電話。有一天我提到中國，然後每兩個小時就有電話打過來。」坎特沒有指名是誰打的電話，但他因此很不喜歡NBA、Nike與大陸（騰訊體育）之間的密切合作關係。他推文批評：「Nike頻頻對美國的不正義發聲，但是碰到中國就沉默了。」「NBA對中國保持沉默，但我不會。」他在球鞋上寫著抗議標語，還爆料NBA派人請他不要穿這種球鞋。

土耳其球員也不一定都支持坎特，例如NBA以前的另一位土國球員特克魯(Hedo Turkoglu，2001-2015在NBA)，特克魯後來擔任土國籃協主席，他曾批評坎特「不理性」且患有妄想症，坎特推文反擊說特克魯不過是「總統的走狗」。