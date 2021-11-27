天團五月天12月25日起將在高雄世運主場舘舉辦4場「好好好想見到你」巡迴演唱會，4場共20萬張門票今天開賣，10分鐘内完售，是否加場？五月天所屬的相信音樂表示「目前還沒有這個計劃，謝謝大家支持」。

五月天演唱會向來一票難求，今年將於12／25、12／26、12／31、1／1舉辦4場，令粉絲期待。而五月天演唱會除了票很難買，也可為高雄帶來龐大觀光效益。之前高雄市長陳其邁在質詢時被問到，是否有可能幫忙爭取加場？當時陳其邁笑說，如果真的秒殺，願意「我再努力看看，認真打電話。」