用鏡頭看台灣》臺北最High新年城2022跨年啟動 民眾「勇敢呼吸」揮別疫情 21:442021/11/27 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「臺北最High新年城-2022跨年活動」27日在中山區心中山線形公園率先登場，森林系市集進駐充滿文青氣息的線形公園林蔭下，販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品，臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) 下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) 森林系市集進駐充滿文青氣息的線形公園林蔭下，販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品，臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) 臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) 林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。(郭吉銓攝) 臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) 絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。(郭吉銓攝) 觀傳局利用心中山的綠色廊道，林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。(郭吉銓攝) 臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) 「臺北最High新年城-2022跨年活動」27日在中山區心中山線形公園率先登場。(郭吉銓攝) 臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝) 「臺北最High新年城-2022跨年活動」27日舉行啟動儀式，臺北市副市長蔡炳坤（中）與首度參與跨年晚會演出的動力火車（左）一同點燈，宣告跨年活動全面啟動。(郭吉銓攝) 「臺北最High新年城-2022跨年活動」27日在中山區心中山線形公園率先登場，森林系市集進駐充滿文青氣息的線形公園林蔭下，販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品，臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。觀傳局利用心中山的綠色廊道，林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。 台中麗寶跨年星光卡司出爐 「五堅情」合體開唱陪粉絲迎新年 海納百川》大陸制裁遠東 照見藍綠嘴臉（蘇恆） 明年中台灣燈會 僅文心森林公園燈區 用鏡頭看台灣》艋舺青山宮遶境暗訪 人潮擁擠熱鬧非凡 #心中山 #線形公園 #文青 #臺北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸人在台灣》東北姑娘在台灣的那半年 05:592021/11/26 兩岸徵文 金貿獎、台灣精品獎 秀企業實力 04:102021/11/26 產業特刊 2021第58屆金馬獎頒獎典禮「9大必追亮點」一次看 08:002021/11/27 娛樂 2021金門坑道音樂節登場 華麗混搭浪漫讓聽眾都醉了 14:582021/11/27 生活 長榮、陽明過不了120天坑 謝金河曝「被卡住」最大原因 18:202021/11/27 財經 新北歡樂耶誕城12／3開城 首周假日邀藝人演唱辦派對 13:452021/11/26 生活 台南街藝節 2000個紙箱重現地院高塔 04:102021/11/27 地方新聞 粉紅泡泡來襲 屏東耶誕節26日絢麗點燈 22:262021/11/26 生活 臺北溫泉季開泡 感受北投之美 04:102021/11/27 產業．科技 生活熱門新聞 招牌被全聯擋住 統一生活館出殺招反擊 照片曝光2萬人笑翻：太無情了 - 生活 嘉義市國小教師輕生事件延燒 家長會訴請還給孩子正常受教權 - 生活 印度神童又中！ Omicron害道瓊瀉千點 全球7危機還有4個沒爆 - 生活 Omicron比Delta強不只2倍 毒理專家揭一數據：前所未見 - 生活 魚油推薦挑選5關鍵 外科權威醫師這樣說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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