臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝)

下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝)

森林系市集進駐充滿文青氣息的線形公園林蔭下，販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品，臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝)

臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝)

林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。(郭吉銓攝)

臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝)

絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。(郭吉銓攝)

觀傳局利用心中山的綠色廊道，林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。(郭吉銓攝)

臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝)

「臺北最High新年城-2022跨年活動」27日在中山區心中山線形公園率先登場。(郭吉銓攝)

臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。(郭吉銓攝)

「臺北最High新年城-2022跨年活動」27日舉行啟動儀式，臺北市副市長蔡炳坤（中）與首度參與跨年晚會演出的動力火車（左）一同點燈，宣告跨年活動全面啟動。(郭吉銓攝)

「臺北最High新年城-2022跨年活動」27日在中山區心中山線形公園率先登場，森林系市集進駐充滿文青氣息的線形公園林蔭下，販售植栽、花藝、花器、小農等相關商品，臺北市政府觀光傳播局以「勇敢呼吸」為主題，在心中山線形公園裝置燈飾，下午6點時點燈，提供愜意又文青的氣氛及最好拍的網美朝聖地。觀傳局利用心中山的綠色廊道，林蔭底下豎立一座座七彩的小山，加上富含童趣的發光梯與巨大愛心雲朵，還有絕美的燈海隧道，呈現出魔幻森林的氛圍，讓大家可以在心中山「勇敢呼吸」，揮別令人不安的2021疫情。