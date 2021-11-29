新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，高雄市長陳其邁今（29）日強調，防疫最重要在於邊境管制，在篩檢方式、檢疫天數、防疫旅館數量，都必須做到位，若防疫旅館數量充足，最好住滿14天，「7＋7還是有漏洞」，但現實是各縣市量能仍不足，「大家要加油啦」。

陳其邁指出，目前不用擔心的部分是台灣社區是乾淨，沒有任何本土個案，而防疫工作落在邊境管制，其中防疫旅館部分，高雄市有5200間為全台第2，已經快接近台北，高雄目前量能充足，而為因應春節返台、遠洋漁船等需求，會調控整體防疫旅館數量，並陸續媒合增加。

「各縣市在防疫旅館的數量上，就是大家要加油啦！」陳其邁提到，為什麼居檢天數從14天變成7＋7天，或者是有不同的居檢時間，主因是各縣市防疫旅館數量不足，因此中央及CDC才調整檢疫措施。

他表示，Omicron剛開始，台灣尚無個案，在邊境管制部分，假如延長天數，防疫旅館數量必須增加才能滿足，這個是最好，因為7＋7天還是會有一些漏洞，像是同住家人7＋7到了第14天用快篩，是否會因為Omicron的S蛋白變異影響抗原表現，造成快篩試劑篩不出來，這點還不太清楚。

陳其邁疾呼，戴好口罩最為重要，不管病毒怎麼突變，戴口罩能保護呼吸道。另外疫苗覆蓋率方面，目前高市第1劑疫苗覆蓋率約77％，第2劑約50％，長輩第1劑覆蓋率約80％，第2劑約為60％，為防止重症及死亡，必須再提升疫苗覆蓋率。