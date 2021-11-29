新竹縣政府農業處森保科29日接獲民眾通報，在橫山鄉麒麟步道起點0.1k處有受傷山羌，旋即啟動野生動物救傷隊機制到場，發現一隻被捕獸夾夾傷前腳的山羌，經簡單處理後後送至六福村動救傷站，由獸醫師診治處理。
農業處表示，台灣山羌已移出保育類名單，降為一般類動物，但仍受野生動物保育法保護，不得任意飼養隨意獵捕，違者可裁處6萬到30萬元罰鍰，已函請轄區公所加強派員巡查，如發現不法情事即報府處理，以遏止不法行為再次發生。
新竹縣政府農業處森保科29日接獲民眾通報，在橫山鄉麒麟步道起點0.1k處有受傷山羌，旋即啟動野生動物救傷隊機制到場，發現一隻被捕獸夾夾傷前腳的山羌，經簡單處理後後送至六福村動救傷站，由獸醫師診治處理。
農業處表示，台灣山羌已移出保育類名單，降為一般類動物，但仍受野生動物保育法保護，不得任意飼養隨意獵捕，違者可裁處6萬到30萬元罰鍰，已函請轄區公所加強派員巡查，如發現不法情事即報府處理，以遏止不法行為再次發生。
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