交通部高速公路局指出，近期觀察到國道各服務區常有駕駛不依規定停放車輛，可依法處600以上、1200元以下罰鍰，請駕駛人依現場標誌停車，若民眾發現違規，也可從現場檢舉違規的QR CODE告示牌，直接將照片上傳給國道警察。

高公局表示，民眾於服務區停車時最苦惱的莫過於身心障礙及婦幼專用車位被占用，或車輛未依停車格位停放，造成1輛車卻占用2個停車位的現象。近來大型車駕駛人也常反映大型車的停車位遭小型車占用，導致大車車輛無法順利停放，影響遊覽車乘客動線與安全性。

高公局提醒，各服務區都會派員巡查停車秩序，於尖峰時間派員指揮，並加強巡查頻率，以維護停車秩序，若發現違規占用，依「道路交通管理處罰條例」可處駕駛人600元至1200元罰鍰。

若民眾發現車位遭占用時，除可向服務區服務台反映，也能撥打1968免付費專線或掃描現場設置的檢舉違規QR CODE告示牌，上傳照片提報警政單位，國道公路警察局即可線上受理民眾檢舉。