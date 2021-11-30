新變異株Omicron來勢洶洶，外界關注現有疫苗能否提供有效防護，對此，莫德納執行長Stephane Bancel坦言，現有疫苗恐怕很難抵擋Omicron入侵，主要原因在於Omicron在棘蛋白突變的數目很高，多數專家原本以為還要一、兩年這種高突變的變異株才會出現。

針對現有疫苗對抗Omicron的防護力表現，Stephane Bancel接受英國金融時報訪問時表示，「我認為會有明顯下降，再怎麼樣都不會和對付Delta出現一樣的效果，雖然確切數據還要兩周才會出來，但我跟其他科學家聊過，大家都認為不會好到哪裡。」

此外，Stephane Bancel補充說道，Omicron的大量突變可能導致保護力降低，因此需要研發新的疫苗，「科學家之所以開始擔心，是因為Omicron的50種突變有32種在刺突蛋白上，多數專家原本都認為這種高突變的變異株會再一兩年才會出現。」

Stephane Bancel強調，需要花費數個月時間才能大規模生產專門對付Omicron的疫苗，並為老年人及免疫能力不佳的族群生產效力較佳的加強劑。先前莫德那醫療長Paul Burton也透露，需要等到2022年莫德納才能推出新疫苗，並進行大量生產。

儘管如此，Stephane Bancel否認會將生產線全部轉生產專攻Omicron的新疫苗，「我們明年可以生產20至30億劑的疫苗，但目前其他變種病毒仍在流通，全部轉移生產專攻Omicron的疫苗是有風險的。」