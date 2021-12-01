【愛傳媒朱亞君專欄】帶老媽宜蘭小旅行，兼省親。

中間是我大阿姨，我媽兩次做月子時，都是她幫我和妹妹把屎把尿。小時候和她很親，和媽媽回娘家，聽到別的表弟妹也叫她「大阿姨」，非常生氣，她怎麼可能也是你們的大阿姨，她是「我們的阿姨」，後來有好長一段時間，我都叫她「我們阿姨」。我們的，我的。

右邊是我大舅舅，典型家族長子，印象最深的是媽媽回宜蘭娘家，上火車前，他一定會提前一天去買好我們的回程車票，當天一路送到車站，買了月台票，從第一月台跳下、穿越鐵軌，再努力爬上150公分高的第二月台（那時代已有天橋，但沒人遵守紀律，都揀近冒險橫過軌道），然後把準備好的一包白煮蛋和橘子塞進我們懷裡，怕我們路上餓著。

後來上國中讀到朱自清的背影，才知道，在那個物資匱乏的年代，這一袋食物，是那一代人能給的最大情意。

媽媽ㄧ家姐弟六個，這是最長的三個，歷經戰亂、貧窮，最艱難的時代，建立了最深的情感。11月28日中午陪三位老人家吃飯話家常，我又回到了十歲那一年。歡喜。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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