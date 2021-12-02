晶圓代工廠力積電將於12月初掛牌上市，此次公開申購價格每股49.88元，抽中一張潛在獲利約2.5萬元，不少股民搶進抽籤，已破逾百萬筆申購，中籤率僅3.03%。有網友幸運抽中力積電，但對是否要當天賣出猶豫不決；底下多數留言建議原PO留倉，漲的機會蠻高的，未料意外釣出另1名幸運兒，分享自己心情如三溫暖般的「中籤」經歷。

力積電11月24日至26日以每股49.88元的承銷價公開申購，與興櫃均價的價差，等同抽中一張即可現賺約2.5萬元，吸引不少股民前仆後繼，期間累積高達105.8萬筆申購量，總計凍結資金528.4億元，換算中籤率3.03%。

1名網友在社群平台mobile01發文，抽中1張力積電，目前價差約2.4萬至2.5萬元，對要不要在上市當天賣出猶豫不決，「請問各位大神會建議小弟留倉嗎？」。

貼文曝光後，意外釣出另外1名幸運兒分享自己中籤經歷，早上看App沒看到任何中籤紀錄，以為摃龜，隨後接到營業員來訊「力積電6770要中籖哦」，起初以為是預祝他中籤，因此簡單回覆訊息，豈料營業員回訊稱多打一個「要」，也就等於幸運中籤，讓他開心不已。

其他網友也非常羨慕，紛紛道喜，「100多萬人抽，中獎率3.3%，恭喜啊」、「恭喜中簽，抽這麼多次每次打開來結果都一樣未中籤，還未看過不一樣的」、「恭喜恭喜」；多數網友都建議原PO續抱，「漲的機會蠻高的，建議不要馬上賣，放個幾天觀察在看看」、「半導體的榮景還有至少2年，賣不賣看個人，是我的話就留著當紀念」。最終在汲取各方建議下，原PO決定留倉。