民進黨立委高嘉瑜昨(1日)在律師陪同下，召開記者會說明遭男友施暴始末，過程中數度痛哭失聲，對於有網友質疑她為何拖了這麼多天才提告？網紅廣告小妹直接打臉「大家是不是都覺得這類案件隨便跑個警局就可以啊」。

高嘉瑜開記者會說明遭男友施暴過程，感嘆這期間見識到人性最黑暗的一面，但仍決定站出來，希望自己是最後一個受害者，對此，網紅廣告小妹表示高嘉瑜為所有人做出最佳示範「果斷就醫與提告」，強調被家暴不丟臉，因為有可能發生在任何人身上，對於有人提到為什麼兩次戀愛都挑到不好的男人，她表示「這些都是擇偶問題（運氣成份佔很大），並不能合理化任何事情」。

對於有人留言「11日晚間被打，昨日提告，算不上果斷吧」，廣告小妹則回應：「11日被打到提告之間。先要歷經驗傷、社工訪問、蒐證找律師提告。還沒算上自身的心理創傷修復期，如果創傷嚴重無法敘述事情經過。大家是不是都覺得這類案件隨便跑個警局就可以啊？」直接打臉該名網友。

廣告小妹打臉網友質疑高嘉瑜部份。（圖／凡槿（廣告小妹）臉書）

廣告小妹表示受害者的心路歷程很長，也都有個人無奈，如今高嘉瑜的作為算非常勇敢，更分享接手過的家暴案例，「正式進入司法程序的案子不超過三成，無論受害者的社經地位如何，他們在提告之前都是掙扎的」，更表示有些受害者會陷入「他打我是為我好」的思考漩渦，最後不忘強調「高嘉瑜真的很棒，我心疼+尊敬」。

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